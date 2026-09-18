Serie D. Trasferta insidiosa per la Nissa a caccia del primo successo esterno contro la neo promossa Avola

E’ una trasferta da non sottovalutare per la Nissa, quella di domenica 20 settembre in casa della neo promossa Avola (calcio d’inizio alle ore 15). Al “Di Pasquale” i biancoscudati, reduci dall’esaltante successo nel turno infrasettimanale con il Trapani, cercano conferme e continuità contro la neo promossa Avola che, fin qui, ha conquistato l’unico successo nel match giocato in casa con lo stesso Trapani e vinto con un gol di Langella su assist di una vecchia conoscenza del calcio nisseno come l’ex Antonio Ciro Butera.

I siracusani, se è vero che in trasferta hanno incassato 8 gol (4 dalla Reggina e altrettanti dall’Igea Virtus), è anche vero che in casa loro sono riusciti a vincere l’unica sfida fin qui giocata. Insomma, anche in questo caso, come già in sede di presentazione della sfida con il Licata, sarà bene che la Nissa non sottovaluti più di tanto un avversario che, se fuori casa ha sempre perso, in casa invece ha dimostrato orgoglio e carattere da vendere. L’Avola, al momento ha 3 punti, ma sarà bene che domenica la Nissa l’affronti con quella applicazione e quella voglia che ha espresso contro il Trapani.

In un campionato equilibrato come questo, vincere in trasferta è tanto importante quanto vitale. Fin qui la Reggina è capolista proprio in virtù dell’impresa esterna con il Modica! La Nissa, se vuole mantenersi nelle zone altissime della classifica, non può pertanto non vincere fuori le mura amiche! Ecco perchè la partita di domenica 20 settembre assume una rilevanza non da poco nel percorso della Nissa: bisognerà capire se il mezzo passo falso di Licata è stato metabolizzato o meno da una squadra alla ricerca della sua prima affermazione fuori casa. Di certo per la squadra di Ciccio Di Gaetano un successo ad Avola vorrebbe dire proiettarsi nelle zone alte della classifica del girone I dopo le prime 4 giornate.

Per centrare questa impresa la Nissa si affiderà anche, e soprattutto, al sostegno dei suoi tifosi. Sono in tanti coloro che si recheranno domenica ad Avola per sostenere Alagna e compagni in questa difficile trasferta. Segno di entusiasmo, passione, ma anche di fede in una squadra che intende alzare i giri del proprio motore per portarsi a casa una vittoria che potrebbe valere oro colato. Insomma, massimo rispetto per l’avversario, massima attenzione senza sottovalutare nessuno, ma anche consapevolezza che la Nissa è la Nissa, una squadra con una tra le rose più forti ed attrezzate del campionato.

E allora, come al solito, spazio alle parole del campo, spazio ad un match che Di Gaetano ha preparato con attenzione nelle ore successive alla vittoria con il Trapani. Un match nel quale sarà interessante rivedere all’opera gente come Fofana, Di Grazia e lo stesso Calvosa che hanno impressionato parecchio al pari di Alagna, Rapisarda, Tamajo e Bruno. Il tutto nel contesto di una Nissa che punta ad un successo esterno che le consenta di mantenere il passo della Reggina e, perchè no, di indossare gli abiti, impegnativi ma sempre fascinosi, di favorita per la vittoria finale di questo girone I del campionato di serie D. Arbitrerà Avola – Nissa Martina Molinaro di Lamezia Terme, con Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria e Matteo Ventre di Rossano. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)