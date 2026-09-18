Serie D. In casa Nissa cresce l’entusiasmo dei tifosi in vista della trasferta di domenica ad Avola: ecco come e dove acquistare i biglietti

In vista della trasferta di domenica ad Avola, in casa Nissa cresce l’entusiasmo tra i tifosi dopo la bella vittoria 2-0 ottenuta contro il Trapani. I tifosi hanno ancora davanti ai loro occhi la prodezza aerea di Alagna ma anche quella di Andrea Di Grazia, un gol destinato a restare per sempre nella memoria calcistica collettiva biancoscudata.

Per la quarta giornata del campionato di serie D, la Nissa sarà di scena ad Avola contro il Calcio Avola allo stadio Di pasquale (ore 15). I tifosi che intendono seguire la Nissa in trasferta dovranno munirsi di biglietto il cui costo (tariffa + commissioni) sarà di 13,50 euro. Il biglietto è gratuito per i bambini fino a 6 anni.

C’è da dire che, per disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, i tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente presso il Nissa Store, previa esibizione della carta d’identità:

Venerdì 18 settembre aperto fino alle 19,30.

Sabato 19 settembre dalle 9:30 alle 12:30; dalle 16:00 alle 19:00. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)