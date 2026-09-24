Serie D. Il talento della Nissa Daniil Dimitrisin convocato nella Nazionale Under 20 della Moldavia

Importante riconoscimento per la Nissa. Il suo calciatore Daniil Dimitrisin, classe 2007, è stato infatti convocato nella Nazionale Under 20 della Moldavia. Il giocatore si assenterà temporaneamente dal gruppo per prendere parte al raduno e alle sfide internazionali previste con la selezione del suo Paese nel periodo compreso tra fine settembre e i primi di ottobre.

Una notizia che conferma la bontà del lavoro portato avanti dal ds Lorenzo Giovannone nel riuscire a portare a Caltanissetta talenti di un certo livello. La ha anche concesso il nulla osta sportivo al proprio calciatore per rispondere alla convocazione della Nazionale U-20 della Moldavia. Il giovane atleta sarà a disposizione della selezione moldava per il periodo compreso tra il 21 settembre e il 4 ottobre 2026.