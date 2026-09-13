Seconda Categoria. Gran colpo di mercato per la neo promossa Delia: preso l’attaccante Vittorio Princiotta

Gran colpo di mercato per l’Asd Delia. La società deliana, che la prossima stagione parteciperà al campionato di Seconda categoria, s’è assicurata un attaccante di livello. Si tratta di Vittorio Princiotta. Esperienza e qualità sono i tratti distintivi di una punta che presenta al suo attivo una carriera ricca di stagioni vissute sui campi tra Campania e Sicilia.

Princiotta, dopo aver militato nella Viribus Unitis di Somma Vesuviana, in Serie D, dal 2017 al 2019 ha indossato la maglia del Cus Caltanissetta, per poi proseguire con il Villarosa, dove è rimasto due stagioni, dal 2019 al 2021.

Nel 2021 arriva nuova sfida con il Petralia Soprana, mentre nella stagione successiva è approdato al Villalba. La sua carriera è poi proseguita nell’Atletico Nissa, squadra con la quale Vittorio ha vissuto la stagione 2023/2024. Dopo l’esperienza al Lagoreal nel 2024/2025, è tornato all’Atletico Nissa nella stagione 2025/2026. Insomma, un giocatore di sostanza, un bomber sempre pronto a timbrare il cartellino del gol, un giocatore che può veramente fare tanto e bene nelle fila del Delia.