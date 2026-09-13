Coppa Nissena, tre feriti nell’incidente al traguardo. Ferita anche la pilota Kadija Mourtaji

CALTANISSETTA – Dopo le prime informazioni circolate nell’immediatezza, la cronaca dell’incidente avvenuto sul traguardo della Coppa Nissena restituisce un quadro diverso. Sono tre le persone rimaste ferite in seguito allo spettacolare schianto che ha coinvolto la vettura condotta dalla 22enne Kadija Mourtaji. Anche la pilota è rimasta ferita ed è stata soccorsa sul posto.

Due dei tre feriti sono cronometriste: una ha riportato un trauma facciale, mentre l’altra ha subito contusioni alla caviglia sinistra. Il terzo è un ufficiale di gara, che ha riportato un trauma a un dito della mano.

Tutti e tre sono stati soccorsi e successivamente trasportati all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice verde.

L’incidente si è verificato negli ultimissimi metri della gara. Dopo essere uscita dall’ultima curva, la vettura guidata da Mourtaji ha perso il controllo ed è finita contro una delle strutture laterali del portale del traguardo. Nell’impatto alcuni detriti hanno raggiunto le persone presenti nella zona d’arrivo.

Immediata la macchina dei soccorsi. Sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia, già presenti per il servizio predisposto in occasione della manifestazione, oltre ai commissari di percorso e agli addetti alla sicurezza.



A raccontare la dinamica dell’incidente è stata la stessa Mourtaji. «Sto bene – ha spiegato la 22enne – purtroppo, uscita dalla curva, con il posteriore ho toccato un pochino il rail e, a quella velocità, in curva piena, non sono più riuscita a riprendere la macchina. Mi dispiace, chiedo scusa a tutti».

La competizione è stata sospesa per permettere i soccorsi, la rimozione della vettura e il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area del traguardo. Commissari di percorso, addetti alla sicurezza e personale dell’organizzazione hanno lavorato a lungo prima che fosse possibile consentire la ripresa della gara.



Un incidente che nei primi momenti aveva fatto temere conseguenze importanti e del quale, soltanto successivamente, è stato possibile ricostruire con maggiore precisione il bilancio: tre persone trasportate al Sant’Elia in codice verde e la giovane pilota soccorsa sul posto.