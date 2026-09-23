Santa Caterina. Istituite 20 borse di studio per gli studenti meritevoli: consegna il 24 settembre al Municipio

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha deciso di istituire 20 borse di studio da 500 euro ciascuna per premiare, riconoscere e valorizzare il merito degli studenti caterinesi. La stessa amministrazione comunale, nel darne notizia, ha spiegato: “Con buona pace di chi è contrario, abbiamo deciso di istituire 20 borse di studio da 500,00 euro ciascuna, per riconoscere e valorizzare il merito, l’impegno e i risultati raggiunti dai nostri studenti. Crediamo che premiare il merito significhi investire nel futuro della nostra comunità, dando un riconoscimento concreto a chi, con impegno e dedizione, ha raggiunto importanti risultati nel proprio percorso scolastico”.

L’evento si svolgerà, alla presenza dei giovani studenti meritevoli e delle loro famiglie, nella giornata di GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2026 alle ore18.30 presso l’Aula consiliare del Municipio. Al termine della cerimonia è previsto un piccolo rinfresco.