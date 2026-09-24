Campofranco. Approvata in Giunta la rimodulazione del contratto per la gestione energetica del Comune

CAMPOFRANCO. Sono tornati in funzione i punti luce di via Calvario, spenti da circa dodici anni. Il risultato è conseguenza diretta del percorso avviato dall’Amministrazione comunale con il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione precedentemente di proprietà di Enel Sole S.r.l. (oltre 200 punti luce), acquisiti dal Comune nel dicembre 2025.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 26 giugno 2026, immediatamente esecutiva, è stata approvata la rimodulazione e l’ampliamento del contratto di concessione in project financing per la gestione del servizio, affidato a ESCO Energia Ambiente S.r.l.

L’ampliamento del perimetro concessorio comprende gli impianti riscattati, gli impianti alimentati ad energia solare di contrada Monica e via Calvario, la realizzazione di 10 nuovi punti luce in contrada Monica e di 5 nuovi punti luce nel centro abitato, oltre alla riqualificazione a tecnologia LED e alla realizzazione di nuove linee di alimentazione. Gli investimenti sono integralmente sostenuti dal concessionario. Gli obiettivi: efficientamento energetico, unificazione gestionale dell’intera rete, maggiore sicurezza e riduzione dei costi manutentivi.