San Cataldo. Ripreso il servizio di ritiro degli indumenti usati presso il Centro comunale di raccolta (Ccr)

SAN CATALDO. Ripreso il servizio di ritiro degli indumenti usati. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino ha sottolineato che il servizio è nuovamente attivo e consente il ritiro degli indumenti usati presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR).

Il sindaco ha invitato altresì la cittadinanza a conferire gli abiti e i tessili negli appositi contenitori presenti all’interno della struttura, garantendo il rispetto delle consuete modalità di raccolta. Infine s’è anche scusato per i disagi e gli inconvenienti causati dalla temporanea sospensione del servizio ringraziando tutti per la preziosa collaborazione e comprensione.