San Cataldo. Il 23 e 24 settembre interventi di derattizzazione sul territorio comunale

SAN CATALDO. Nei giorni 23 e 24 settembre c.m. saranno effettuati interventi di derattizzazione sull’intero territorio comunale, al fine di garantire il controllo e il contenimento della presenza di roditori. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale.

Nelle ore notturne delle medesime giornate verranno, inoltre, eseguiti interventi di disinfestazione larvicida, finalizzati al controllo degli infestanti. La cittadinanza è invitata a prestare la dovuta attenzione durante lo svolgimento delle attività. Gli interventi rientrano nelle attività programmate dall’Amministrazione Comunale a tutela dell’igiene, della salute pubblica e del decoro del territorio.