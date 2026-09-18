San Cataldo. Il 19 settembre appuntamento con la grande comicità con il quartetto Dovì, Di Liberto, Lipari e Panzica

SAN CATALDO. Il 19 settembre grande evento con il San Cataldo Comedy Show. Uno spettacolo nel quale la risata prenderà il sopravvento con un cast d’eccezione composto da Manlio Dovì, Manfredi Di Liberto, Roberto Lipari e Antonio Panzica.

Il tutto nel contesto di una serata indimenticabile ricca di comicità, ironia e tanto divertimento. L’evento è gratuito e prenderà il via alle ore 21 in piazza Papa Giovanni XXIII a San Cataldo (CL) nell’ambito di quello che si annuncia come un autentico festival della comicità più autentica.