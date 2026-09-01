San Cataldo. Il 18 settembre l’Estate sancataldese chiude in bellezza con la 7^ Sagra della Zucca

SAN CATALDO. Si svolgerà il prossimo 18 settembre dalle 20 la settima edizione della Sagra della Zucca. Si tratta di un evento particolarmente atteso per chiudere al meglio l’estate sancataldese. Un’edizione che proporrà, secondo gli organizzatori, tante sorprese, musica e spettacoli di acrobazie aeree, divertimento per i bambini.
La location sarà quella dell’Oratorio salesiani dalle ore 20,00 alle 24,00 di venerdì 18/9/2026. Per chi volesse acquistare il ticket può farlo presso la tabaccheria Macaluso oppure presso la tabaccheria Ficarra, entrambe ubicate in via don Bosco.