San Cataldo. Festa della musica, della cultura e del territorio al 13° “Concerto di fine Estate”

SAN CATALDO. Grande musica dal vivo a San Cataldo grazie alla Giovane Orchestra Sicula e al maestro Raimondo Capizzi, protagonisti di un evento che ha saputo trasformare una serata di fine estate in una vera festa della musica, della cultura e del territorio. Il Sinfonie Musik Fest – 13° Concerto di Fine Estate Città di San Cataldo, completamente sold out, ha riscosso un successo straordinario, portando nel cuore della città centinaia di persone e dimostrando ancora una volta quanto il pubblico sappia rispondere quando vengono proposte iniziative di qualità.

Due ore di musica dal vivo, energia, emozioni e contaminazioni, con la Giovane Orchestra Sicula ancora una volta capace di dimostrare il proprio valore e, soprattutto, il forte legame con il territorio. A impreziosire la serata è stata la presenza dell’ospite d’eccezione Mario Incudine, artista profondamente legato alla cultura siciliana, che ha saputo instaurare un dialogo diretto con il pubblico. Più volte, nel corso della serata, Incudine ha rivolto un messaggio preciso: continuare a valorizzare i talenti locali, sostenerli e credere nelle loro capacità. Presenti anche gli artisti Salvatore Bonaffini, Corrado Sillitti, Federica D’Avola e Diego Ales.

Un messaggio perfettamente in sintonia con la filosofia della Giovane Orchestra Sicula e con il lavoro portato avanti da Raimondo Capizzi in questi anni: creare opportunità concrete per i giovani musicisti e dimostrare che anche in provincia è possibile costruire cultura, produrre spettacoli di qualità e offrire al pubblico grandi momenti di musica. A testimoniare la portata dell’evento non c’era soltanto il pubblico sancataldese. Tra gli spettatori erano presenti decine di imprenditori, rappresentanti di associazioni e cittadini arrivati anche dalle province di Enna e Agrigento, a conferma di come l’appuntamento abbia superato i confini della città.

Particolarmente suggestiva anche la location. Il monumentale murales ha fatto da scenografia naturale alla serata, con le imponenti figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino proprio alle spalle dell’orchestra. Un’immagine potente, capace di unire musica, memoria e identità siciliana in un’unica fotografia. Un successo costruito senza la presenza dell’Amministrazione Comunale. Per gli organizzatori “È una fotografia che merita una riflessione: una città che risponde, un pubblico che riempie ogni posto disponibile, imprenditori che investono, associazioni che collaborano e giovani musicisti che studiano e lavorano per il bene della proprietà Città. Il successo del Musik Fest assume quindi un significato ancora maggiore nel panorama dell’estate sancataldese. Un’estate nella quale questo appuntamento si è distinto come l’unico grande concerto prodotto in città, diventando un punto di riferimento per quanti desideravano vivere una serata di musica dal vivo”.

E ancora una volta il merito va a chi ha scelto di investire energie, professionalità e risorse nel proprio territorio. Raimondo Capizzi e la Giovane Orchestra Sicula hanno dimostrato che la cultura non ha bisogno necessariamente di grandi palcoscenici per essere grande: ha bisogno di idee, coraggio, professionalità e della volontà di crederci. Il Musik Fest lascia quindi in eredità non soltanto il ricordo di una bella serata, ma un messaggio preciso: San Cataldo ha talenti, pubblico, imprenditori e associazioni disposti a investire nella cultura. Il pubblico ha risposto presente. Gli imprenditori hanno creduto nel progetto. I giovani musicisti hanno fatto il resto, con la loro musica.