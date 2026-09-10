Ristoratore ferito durante una tentata rapina, due arresti a Palermo

Ci sono due arresti per l’aggressione a colpi d’arma da fuoco al titolare di un ristorante avvenuta a Mondello, borgata marinara di Palermo, avvenuta nel luglio del 2023. A eseguirli e’ stata la polizia, su delega della Procura della Repubblica del capoluogo siciliano, dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip. In carcere sono finiti due palermitani residenti nel quartiere “Zen”, di 25 e 34 anni, gravemente indiziati dei reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali gravissime, porto e detenzione di armi da fuoco, trasporto, detenzione, coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto di energia elettrica e ricettazione commessi a vario titolo, nel capoluogo siciliano e in alcuni centri della provincia, tra i mesi di luglio e novembre del 2023. A Mondello la vittima stava rientrando a casa quando e’ stata avvicinata e bloccata da tre individui con il volto travisato e armati di pistola, intenzionati a impossessarsi del consistente incasso del fine settimana dell’attivita’ commerciale. Di fronte alla reazione del ristoratore, i delinquenti hanno esploso colpi d’arma da fuoco e lo hanno ferito, poi sono fuggiti a bordo di un’autovettura senza portar via il denaro. Due dei tre membri del “commando” sono stati identificati, secondo quanto riferiscono gli investigatori, che nel corso delle indagini hanno scoperto un traffico di droga e di armi clandestine. (AGI)