Rfi: riprende la circolazione dei treni sulla Palermo-Catania, dopo gli interventi di potenziamento infrastrutturale

È ripresa oggi la circolazione ferroviaria sull’intera linea Palermo-Catania, dopo la conclusione degli interventi di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura realizzati da Rete ferroviaria italiana, del gruppo Fs, fra Caltanissetta Xirbi e Lercara Diramazione e fra Fiumetorto e Lercara Diramazione, avviati nei mesi scorsi. Le attività, che avevano reso necessaria la sospensione programmata della circolazione tra Caltanissetta Xirbi e Termini Imerese, hanno interessato diversi punti della linea con l’obiettivo di incrementarne affidabilità, regolarità e standard di sicurezza.

Tra gli interventi principali portati a termine, figurano attività di potenziamento infrastrutturale nella tratta Fiumetorto-Lercara Dir. per le prestazioni della linea, attività di consolidamento alla Galleria Marianopoli e delle gallerie Pietra di Casa, Volpe, Casa Giovanna e Pietra Lunga, rinnovo con contemporaneo risanamento dell’armamento tra Montemaggiore e Roccapalumba e tra Villalba e Valledolmo per complessivi 22 km di linea, risanamento della massicciata tra Sciara e Montemaggiore e rinnovo dei sistemi di distanziamento tra Fiumetorto e Marcatobianco. Proseguono sino al 30 settembre, come da programma, gli interventi sulla tratta Cammarata-Agrigento della linea Palermo-Agrigento, mentre riprende a partire dal 14 settembre la circolazione fra le stazioni di Palermo Centrale e Roccapalumba-Alia.

Il servizio commerciale sull’intera linea Palermo – Agrigento riprenderà il primo ottobre. Fra Lercara Diramazione e Agrigento, infatti, sono in corso interventi di potenziamento infrastrutturale finalizzati all’incremento delle prestazioni della linea, lavorazioni per la realizzazione delle nuove fermate Agrigento Ospedale e Agrigento Fontanelle e per l’installazione della tecnologia European railway traffic management system, il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del traffico ferroviario. Per questo articolato programma di interventi è stato previsto un investimento complessi