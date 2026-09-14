Palermo, polizia cerca di fermare gara di moto: assalto alle volanti, 8 agenti feriti

Residenti del quartiere Falsomiele di Palermo si sono scagliati la scorsa sera contro i poliziotti che volevano bloccare tre motociclisti in sella a moto di grossa cilindrata senza targa in gara tra loro. Gli agenti avevano intimato l’alt non rispettato ed è nato un inseguimento. Vicino largo dei Pinguini sei agenti su tre volanti sono stati accerchiati e le auto sono state colpite da un lancio di pietre per proteggere la fuga dei motociclisti.

Due aggressori sarebbero stati individuati e bloccati in un magazzino. Altri residenti sono scesi in strada assaltando la polizia. Una decina le volanti arrivate in soccorso, supportate dai carabinieri. Sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola in aria per disperdere la folla minacciosa.

Sono otto gli agenti di polizia che sono finiti in ospedale feriti dopo la sassaiola a Falsomiele a Palermo la scorsa notte. Quattro poliziotti hanno avuto una prognosi di sette giorni e altri quattro di cinque. Due le volanti molto danneggiate, altre hanno avuto qualche danno e dopo le riparazioni potranno tornare in strada. Tutto è iniziato in via dell’Airone. Qui gli agenti hanno intimato l’alt a tre uomini a bordo di motociclette.

Uno di loro guidava senza patente. Tra l’altro era stato già trovato senza patente a bordo di una moto. E’ nato un inseguimento. Uno dei tre è riuscito a fuggire. Due – un giovane di 27 anni e un uomo di 52 anni – sono stati bloccati nei pressi di un casolare. Qui sarebbe stata trovata droga, hashish e cocaina, una scacciacani e dei soldi.