Reazione a Catena, concluso il percorso (record) de ‘Le Pappardelle’: sconfitte dopo due mesi

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Dopo due mesi di vittorie consecutive, è arrivata la sconfitta per 'Le Pappardelle'. Ieri, domenica 20 settembre, il trio fiorentino è stato battuto dalle nuove campionesse, dal nome 'Nonno Rock'. Dopo la messa in onda,

Carolina, Maria Giulia

e

Francesca

hanno condiviso sui social un post per ringraziare tutto il team del programma, che è stato 'casa' per due mesi. "Purtroppo la nostra esperienza finisce oggi e non ci sono molte parole per descrivere come ci sentiamo. Tutte le parentesi della vita finiscono, anche le più belle, ma siamo sicure che il ricordo di questi giorni rimarrà per sempre nei nostri cuori e si aggiungerà a una lunga serie di esperienze che raccontano la storia di tre amiche, prima ancora che di tre concorrenti", si legge nel post condiviso a corredo con un selfie che ritrae Le Pappardelle e il conduttore Pino Insegno. "Ci teniamo a prenderci un momento per ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato, da vicino e da lontano e le squadre che abbiamo conosciuto durante il programma. La nostra esperienza non sarebbe stata la stessa senza tutti voi. Un ringraziamento lo vogliamo fare a Pino Insegno, che ci ha accompagnato in un mondo totalmente lontano dalla nostra quotidianità. La sua accoglienza ci ha permesso di sentirci a casa ogni giorno, ed è questa accoglienza che, secondo noi, lo rende prima che un grande professionista una persona speciale". Un saluto finale a quello che è stato un lungo viaggio: "Grazie a tutti di aver fatto parte di questo lungo viaggio. Le pappardelle". Entrate nel programma il 3 agosto, le tre campionesse hanno collezionato 48 presenze consecutive e il record di 29 "ultime parole" indovinate. Portano a casa in totale 266mila euro al netto di tasse.

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