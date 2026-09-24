Proteste all’Onu contro Netanyahu, fermata Susan Sarandon

(Adnkronos) –

Decine di manifestanti, tra cui l'attrice Susan Sarandon, sono stati fermati dalla polizia di New York a Manhattan, dove stavano manifestando contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prima del suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Cnn spiega che manifestanti di Jewish Voices for Peace, un'organizzazione per i diritti umani che si batte per i diritti dei palestinesi, si sono riuniti a Manhattan per chiedere la fine della guerra di Israele e per contestare la visita di Netanyahu a New York. I manifestanti hanno bloccato il traffico scandendo slogan come "fermate le bombe" e "mettete fine alle uccisioni".

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