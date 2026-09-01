Promozione. Niente Serradifalco per Rosario Genova: rescissione contrattuale tra la società e il bomber deliano

Niente Rosario Genova per il Serradifalco. La società del presidente Tonino Cavaleri lo ha annunciato con un comunicato nel quale ha spiegato che, di comune accordo tra le parti, è stata formalizzata la rescissione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Rosario Genova.

La Società ringrazia Rosario per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrata. Nel rispetto delle scelte maturate e con la massima serenità, il Serradifalco Calcio augura a Rosario le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, sia sotto il profilo sportivo che personale.”

Diventa interessante capire la prossima scelta del centravanti deliano, anche perchè la punta, in virtù del suo senso del gol, della sua grande esperienza e della sua facilità realizzativa, è sempre in grado di spostare gli equilibri di un campionato.