Prof accoltellata a Roma, perché l’Adnkronos non pubblica il video

(Adnkronos) – L'Adnkronos è in possesso del video realizzato dallo studente 13enne che ha accoltellato una professoressa nella scuola media Verga di Centocelle, a Roma, ma non lo pubblicherà.

L'Adnkronos, dopo un confronto all'interno della redazione, ha deciso di non pubblicare il filmato che mostra i preparativi e l'aggressione. Riteniamo che la diffusione di immagini così violente possa generare un pericoloso effetto emulazione. Lo studente 13enne, secondo quanto emerge dalle indagini, avrebbe provato a

replicare il gesto compiuto pochi mesi fa da un altro ragazzo, autore di un'aggressione ai danni di una professoressa a Trescore Balneario.



La priorità dell'Adnkronos, impegnata a informare con responsabilità, è evitare il rischio di alimentare ulteriori atti di violenza, normalizzare o ispirare comportamenti simili a quelli messi in atto. Continueremo a seguire la vicenda con notizie verificate e aggiornamenti puntuali.



—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)