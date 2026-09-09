Prevenzione oncologica e salute della pelle: Lilt e Idi Irccs insieme per informare ed educare

(Adnkronos) – La Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e l’Idi Irccs – Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, gestito dalla Fondazione Maria Monti, hanno siglato oggi un Protocollo d’Intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i due enti nel campo della prevenzione oncologica, con particolare attenzione alla dermatologia. L’accordo, sottoscritto dal presidente nazionale della Lilt professor Francesco Schittulli, e dal direttore generale dell'Idi Irccs, dottor Marcello Giannico, "prevede lo sviluppo di iniziative comuni di formazione, comunicazione e divulgazione scientifica dedicate alla cultura della prevenzione oncologica. Le due istituzioni – si legge nella nota – si impegnano inoltre a promuovere programmi di educazione alla salute e corretti stili di vita, con un’attenzione specifica alla diagnosi dei tumori della pelle, e a organizzare eventi rivolti al mondo della scuola, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sui temi della prevenzione".

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