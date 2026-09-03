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Carlo Alberto Dalla Chiesa, 44 anni fa l’omicidio del Prefetto di Palermo

Redazione 3

Carlo Alberto Dalla Chiesa, 44 anni fa l’omicidio del Prefetto di Palermo

Gio, 03/09/2026 - 09:33

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Ricorre oggi il 44esimo anniversario dell’omicidio del Prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo, avvenuto la sera del 3 settembre 1982 in via Isidoro Carini, nel capoluogo siciliano. La strage mafiosa, attuata da Cosa nostra, rappresenta un momento cruciale nella lotta alla criminalità organizzata. Commemorazioni con momenti di riflessione e iniziative istituzionali non solo a Palermo. In rappresentanza del Governo presente nel capoluogo siciliano il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. (ITALPRESS).

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