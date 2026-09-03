Conca d’Oro a Palermo, il 4 settembre tavolo convocato dall’assessore Tamajo

L’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, ha convocato per venerdì 4 settembre, alle 9, nella Sala Libero Grassi dell’assessorato, in via degli Emiri, a Palermo, un incontro sulla situazione che si è creata dopo l’incendio al centro commerciale Conca d’Oro. Alla riunione prenderanno parte il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, i rappresentanti dell’assessorato regionale del Lavoro, i vigili del fuoco, la protezione civile, le organizzazioni sindacali e tutti gli altri soggetti coinvolti. “Fin dalle prime ore abbiamo seguito con grande attenzione quanto accaduto – dice Tamajo -. Adesso è necessario mettere attorno allo stesso tavolo tutte le istituzioni e le parti interessate. La priorità è tutelare i lavoratori, sostenere le attività coinvolte e individuare rapidamente soluzioni concrete. Venerdì faremo il punto della situazione e definiremo insieme i prossimi passi”. (Com/Sac/Dire)