Politico, Cnn e Ms Now fanno causa a Trump dopo l’esclusione dalla Casa Bianca

(Adnkronos) – Politico, Cnn e Ms Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il Primo Emendamento della Costituzione, che tutela la libertà di stampa. In una dichiarazione congiunta, Politico, Cnn e Ms Now hanno spiegato di aver presentato una causa presso un tribunale federale di Washington, chiedendo un intervento urgente per ripristinare l'accesso dei loro giornalisti alla Casa Bianca. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né una procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump. La decisione di escludere i giornalisti era stata annunciata venerdì scorso dallo stesso Trump sul social Truth. Il presidente aveva accusato le tre testate di pubblicare "fake news", senza fornire motivazioni specifiche. La causa è stata presentata contro Trump, il capo di gabinetto Susie Wiles, il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung e il direttore del Secret Service, Sean Curran.

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