Per Nissa – Vibonese predisposto dalla società biancoscudata servizio di bus navetta gratuito da 60 posti

CALTANISSETTA. La Nissa, in vista della gara di domenica in casa con la Vibonese (ore 15) ha reso noto di avere predisposto un servizio bus navetta gratuito da 60 posti, messo a disposizione per agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi per l’attesa sfida di campionato. La partenza è prevista da Bar MiVa e l’arrivo all’ingresso della Tribuna

Il servizio sarà attivo dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Al termine della partita, il servizio riprenderà alle ore 16:30 e sarà attivo fino alle ore 17:45. La Nissa invita i propri sostenitori a usufruire del servizio e, ove possibile, a raggiungere anticipatamente il punto di partenza, così da agevolare le operazioni di trasferimento. (foto di repertorio)