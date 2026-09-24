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Per Nissa – Vibonese predisposto dalla società biancoscudata servizio di bus navetta gratuito da 60 posti

Redazione 1

Per Nissa – Vibonese predisposto dalla società biancoscudata servizio di bus navetta gratuito da 60 posti

Gio, 24/09/2026 - 21:25

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CALTANISSETTA. La Nissa, in vista della gara di domenica in casa con la Vibonese (ore 15) ha reso noto di avere predisposto un servizio bus navetta gratuito da 60 posti, messo a disposizione per agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi per l’attesa sfida di campionato. La partenza è prevista da Bar MiVa e l’arrivo all’ingresso della Tribuna

Il servizio sarà attivo dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Al termine della partita, il servizio riprenderà alle ore 16:30 e sarà attivo fino alle ore 17:45. La Nissa invita i propri sostenitori a usufruire del servizio e, ove possibile, a raggiungere anticipatamente il punto di partenza, così da agevolare le operazioni di trasferimento. (foto di repertorio)

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