Pallavolo. Alessia Provenzano è la nuova main coach del Mini Volley della Dinamica Santa Caterina

Alessia Provenzano è la nuova main coach del Mini Volley della Dinamica Santa Caterina. Già giocatrice della Dinamica e di diverse altre squadre di serie C e D di pallavolo femminile, Alessia Provenzano ha sempre avuto la pallavolo nel sangue.

Una passione che ha prima espresso da giocatrice nel ruolo di play e che, ora, invece, sta portando avanti nelle vesti di coach. In entrambe i casi ha sempre dimostrato tutta la sua personalità e il suo carattere, oltre che la predisposizione al ruolo che ha sempre ricoperto con grande passione. Alessia, con il suo carattere solare, ha conquistato la simpatia di tutte le persone che l’hanno incontrata in palestra.

Dopo che lo scorso anno ha aiutato a turno in almeno tre squadre, quest’anno si è meritata di diritto la responsabilità di essere il main coach del Mini Volley nel contesto di una Dinamica Santa Caterina che continua ad essere una delle realtà più significative della pallavolo in provincia di Caltanissetta e in ambito regionale.