Opel Frontera Start: nuovo motore benzina da 100 CV con cambio manuale

(Adnkronos) – La gamma Opel Frontera si amplia con una nuova motorizzazione benzina che punta su semplicità e accessibilità. Il SUV tedesco è ora disponibile con un turbo da 74 kW, equivalenti a 100 CV, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Una soluzione che si affianca alle varianti Hybrid e completamente elettriche già presenti nell'offerta. Insieme al nuovo propulsore debutta anche l'allestimento Start, che diventa la porta d'ingresso alla famiglia Opel Frontera. La dotazione comprende il sedile di guida Intelli-Seat regolabile in sei posizioni, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e sistema di avviso del superamento involontario della corsia. La nuova versione utilizza una postazione dedicata allo smartphone sulla console centrale, mentre le principali informazioni relative alla vettura vengono visualizzate attraverso un display da 10 pollici. Esternamente si riconosce per le calotte degli specchietti e gli inserti dei paraurti neri, oltre ai cerchi in acciaio da 16 pollici con specifici copricerchi. Il nuovo turbo benzina da 100 CV non rimane un'esclusiva della Start, ma viene reso disponibile anche sugli altri livelli di allestimento. Chi preferisce una soluzione elettrificata può scegliere il sistema Hybrid da 110 CV con cambio a doppia frizione a sei rapporti oppure Frontera Electric da 113 CV, equipaggiata con una batteria da 44 kWh, dei quali 43 utilizzabili. Tra gli optional della Start figura inoltre il Comfort Pack, che aggiunge il fondo del bagagliaio regolabile su due livelli e gli specchietti di cortesia integrati nei parasole anteriori. Uno dei punti di forza rimane lo spazio. Con tutti i sedili in posizione, Opel Frontera offre 460 litri di capacità di carico. Abbattendo gli schienali posteriori frazionabili 60:40, il volume disponibile aumenta fino a circa 1.600 litri, confermando l'impostazione pratica e familiare del SUV.

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