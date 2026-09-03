Omicidio-suicidio: 54enne uccide la madre 83enne e poi si lancia dalla finestra

Ha ucciso la madre 83enne, soffocandola con un cuscino e poi, sistemata una sedia sul terrazzo, si è lanciata dal quarto piano morendo sul colpo. E’ questa l’ipotesi formulata dagli investigatori della polizia per l’omicidio-suicidio avvenuto intorno alle 13 di oggi in via Mare di Tasman, nella zona levante di Ostia, sul litorale romano. Le vittime sono Giorgio Prelec, un 54enne originario di Trento, e la mamma. Il corpo dell’uomo si trova ancora riverso a terra sul marciapiede, coperto da un telo, in attesa del medico legale. La donna, Adriana, è stata trovata invece in casa, a terra con un cuscino sul volto. Sul corpo nessun segno di violenza, così come non risulterebbero tracce di sangue apparenti in casa. E’ il secondo caso di suicidio in pochi giorni a Roma: lunedì scorso a Pietralata sono morti Luca Abbasciano, Valentina Pambiancoomicidio e la loro figlia disabile, Bianca, di 5 anni. Con ogni probabilità è stato Abbasciano, 42enne, a fare fuoco con una pistola Glock regolarmente detenut