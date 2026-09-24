Oasis, cambia una data del tour europeo

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Cambia una data del tour europeo degli Oasis. La band inglese ha annunciato il calendario dei prossimi concerti e oggi, giovedì 24 settembre, sono stati distribuiti i codici per l'acquisto dei biglietti per i tre appuntamenti in programma in Italia, allo stadio Olimpico di Roma, il 26, 29 e 30 luglio 2027. Una data della tournée però è destinata a cambiare. Secondo quanto riportato da Le Parisien infatti, gli Oasis avrebbero dovuto esibirsi a Parigi, allo Stade de France, il prossimo 23 e 24 luglio, ma alla fine saranno nella capitale transalpina il 20 e 23 dello stesso mese. Dopo l'annuncio dei concerti infatti il prefetto aveva posto il veto sulla giornata del 24 luglio, che avrebbe creato problemi di ordine pubblico a causa di alcuni lavori ferroviari in programma. Come fa sapere Live Nation, che si occupa dell'organizzazione del concerto, la registrazione per i fan che desiderano acquistare i biglietti per Oasis Live ’27 è ormai chiusa. Agli utenti che hanno completato la registrazione e che saranno selezionati verrà inviato nella giornata di oggi un codice univoco e non trasferibile per accedere a una finestra di vendita assegnata, che si aprirà a partire da domani e per tutto il prossimo fine settimana. Si ricorda che la procedura di registrazione è l’unico modo pubblico per acquistare i biglietti per Oasis Live ’27. Tuttavia, l'avvenuta registrazione non garantisce la ricezione di un codice univoco. Si prevede infatti che la domanda sia superiore al numero di biglietti disponibili. A sua volta il codice univoco dà accesso alla presale, ma non garantisce i biglietti, che sono limitati e soggetti a disponibilità. Per ogni slot di vendita verrà assegnato un quantitativo di biglietti per ogni fascia di prezzo. Le vendite ufficiali si svolgeranno domani, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con tre finestre di vendita ogni giorno. I fan saranno informati direttamente della finestra di vendita a cui potranno accedere e dell’orario tramite e-mail (da controllare anche la cartella spam). I prezzi standard dei biglietti per le date italiane saranno fissi e varieranno da €92,29 a €276,86 commissioni incluse. Ogni utente registrato e in possesso di codice univoco può acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

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