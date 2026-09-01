Nissa FC Futsal, Michele Gambino capitano in Serie D: esperienza e appartenenza al servizio dei biancoscudati

La Nissa FC Futsal ha annunciato che la fascia di capitano sarà affidata a Michele Gambino per la stagione 2026/2027 del campionato di Serie D di calcio a 5. Il suo ingresso nel progetto futsal della Nissa è stato fortemente voluto dal presidente emerito Arialdo Giammusso e dal ds Aldo Saetta, che hanno individuato in Gambino una figura capace di rappresentare dentro e fuori dal campo i valori sui quali la società intende costruire il proprio percorso.

Una scelta che punta sull’esperienza, sulla personalità e sul senso di appartenenza di un giocatore che da oltre vent’anni è protagonista sui campi del territorio nisseno. Nel corso della sua carriera Gambino ha vestito le maglie di Nissa, Sancataldese, Sommatino, Ariete, Barrese e Pro Nissa a 5, maturando esperienze tra Eccellenza e Promozione nel calcio a 11 e proseguendo successivamente il proprio percorso nel futsal.

Sacrificio, determinazione, serietà e rispetto sono le caratteristiche che ne hanno accompagnato la carriera e che oggi la Nissa FC Futsal vuole mettere al servizio dell’intero gruppo, con un’attenzione particolare ai giovani. Proprio la crescita dei ragazzi rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. Gambino sarà chiamato a essere per loro un punto di riferimento, mettendo a disposizione l’esperienza accumulata in oltre vent’anni di calcio e trasmettendo quotidianamente l’importanza dell’impegno, della disciplina e dell’attaccamento alla maglia. Per Michele Gambino si apre così un nuovo capitolo della sua storia sportiva: guidare da capitano la Nissa FC Futsal nel campionato di Serie D, con la fascia al braccio e la responsabilità di rappresentare un gruppo che vuole crescere portando anche nel futsal i colori e l’identità sportiva della città di Caltanissetta.