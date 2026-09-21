Nella ‘Notte della Ricerca 2026’ brilla Tor Vergata

(Adnkronos) – Doppio appuntamento per 'la Notte della Ricerca 2026' venerdì 25 settembre: è possibile visitare fino alla mezzanotte le due sedi che vedono Roma Tor Vergata presente con i ricercatori e le ricercatrici di tantissimi dipartimenti, e essere coinvolti in esperimenti, progetti di ricerca, esperienze hands-on. Tutti benvenuti, adulti ma anche piccolissimi, nella Scienza. Testaccio e Frascati sono le sedi principali per il nostro Ateneo nell'ambito questa manifestazione, nata da una fortunata intuizione dell'Unione Europea e organizzata in tantissime capitali europee: a Roma l'appuntamento con Roma Tor Vergata è per venerdì 25 e sabato 26 settembre, dalle 17:00 alle 23:00, presso la Città dell'Altra Economia, in Largo Dino Frisullo. E nella cittadina di Frascati un calendario ricchissimo che copre l'intera settimana: da lunedì 21 settembre a domenica 27, dalla mattina alle 9:00 fino alla sera alle 24, nei vari punti iconici della città dedicati a questa bellissima manifestazione. Scuderie Aldobrandini, Mura del Valadier, piazza San Pietro, circa 30 eventi organizzati dal'Ateneo e dedicati alle scuole nella mattina, ai ragazzi più grandi e agli adulti nel pomeriggio e alla sera. Si tratta di materie Stem, Scienze tecnologia ingegneria (Engineering) e matematica, ma anche medicina. A Testaccio, come gli scorsi anni l'università di Roma Tor Vergata partecipa alla grande manifestazione dedicata alla scienza e ai suoi protagonisti curata da Scienza Insieme con esperimenti, dimostrazioni e percorsi immersivi. L'offerta presentata dall'Ateneo si articola in numerosi ambiti disciplinari: dalle neuroscienze allo studio del benessere psicologico, dall'astrofisica alla fisica quantistica, passando per il mondo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie del futuro. Particolare attenzione anche alle grandi sfide ambientali e al cambiamento climatico. Inoltre, esperienze interattive ed immersive permettono di esplorare il mondo delle molecole e dell'architettura. Non mancano momenti dedicati all'interazione diretta con i gruppi di ricerca grazie allo Speed Date Scientifico: attraverso brevi appuntamenti della durata di quindici minuti, i partecipanti possono conoscere da vicino i gruppi di ricerca, porre domande e soddisfare le proprie curiosità su numerosi temi. Il pubblico potrà esplorare le diverse postazioni e partecipare alle attività in programma, costruendo liberamente il proprio percorso tra esperienze, incontri e approfondimenti. Un'occasione per trascorrere insieme due serate ricche di attività, incontri e momenti di condivisione, aperte a tutte e tutti. È consigliabile prenotare visita gratuitamente al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-notte-delle-ricercatrici-e-dei-ricercatori-net-2026-1999388946160

A Frascati prosegue la consueta collaborazione dei dipartimenti di Roma Tor Vergata con gli organizzatori di Frascati Scienza che animano il progetto Leaf. Per questa occasione i dipartimenti che partecipano sono Biologia, Medicina sperimentale, Ingegneria civile e ingegneria informatica, Biomedicina e prevenzione. Tante le proposte imperdibili nella settimana dedicata alla Scienza e ai suoi protagonisti: benvenuti sia scienziati che semplici curiosi. Laboratori e giochi per essere Veterinario per una Notte, affrontare il Viaggio all'interno del corpo umano, andare alla scoperta dell'ingegneria strutturale e geotecnica. Vedere come e perché si verificano le epidemie e qual è il viaggio della depurazione dell'acqua. Studi ingegneristici sulle cupole; analisi del dna. Dall'acqua che beviamo al cibo che mangiamo, fino alle tecnologie quotidiane, ai segreti dello spazio e del cervello umano: la ricerca scientifica esce dai nostri laboratori per incontrare i cittadini. La formula è quella dei laboratori gratuiti, ma anche degli spettacoli sul palco di piazza San Pietro, un grande palcoscenico scientifico aperto al pubblico e trasmesso in diretta social dagli organizzatori di Frascati Scienza. È consigliabile anche qui prenotarsi per poter essere protagonisti di questi eventi https://www.frascatiscienza.it/



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