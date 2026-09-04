Caltanissetta. L’Associazione Iside promuove corsi di Lingua Araba

CALTANISSETTA. Anche per l’anno 2026/27 l’associazione di promozione sociale Iside organizza i corsi di lingua araba. Sin dalla nascita, l’associazione e le professoresse Ilaria Longombardo e Elettra Andolina sono conosciute come promotrici di questo corso che, nel corso degli anni, ha raggiunto vari ambiti sociali e lavorativi della città, fino ad arrivare nelle città di Enna e Agrigento. Le iscrizioni programmate entro il 25 settembre 2026 sono aperte per il livello base e i livelli successivi.

Il contributo è di €50 per 30 ore di corso. I corsi si svolgeranno presso la Casa delle Culture del Volontariato “Letizia Colajanni” sito a Caltanissetta in via Xiboli n.310. L’inizio è previsto ad ottobre e i corsi sono rivolti a tutti, indipendentemente dal lavoro o dallo studio che si svolge. L’associazione risponde sia sui social network (Facebook: ISIDE associazione di promozione sociale e Instagram: associazioneiside2027) oppure ai seguenti numeri: 3402618965 – 320 021 4136.