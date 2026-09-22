Motori. Iscrizioni aperte per il 5° Slalom Babbaurra – Caltanissetta

Con l’apertura delle iscrizioni, che si chiuderanno il 20 Ottobre , il 5° Slalom Xirbi-Caltanissetta è entrato nel vivo. La gara, organizzata dalla Tempo srl del nisseno Eros Di Prima con la preziosa collaborazione della San Cataldo Corse, si avvarrà del duplice patrocinio del Comune e del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) di Caltanissetta, sarà anche valida per il Campionato Sociale indetto dall’Automobile Club Caltanissetta oltre che per il Campionato Regionale slalom e per la COPPA di Zona . La competizione, in scena i prossimi 24 e 25 Ottobre , si disputerà lungo i tornanti della SS 122 , nel tratto tra San Cataldo e Caltanissetta . Il percorso che sviluppa 2.590 mt sarà rallentato da 11 postazioni (birillate) e verrà percorso per ben tre volte in gara .

Il palmares Slalom BABBAURRA :

2015 – Nicolò Incammisa – Radica

2003 – Antonio Virgilio – Suzuki Sr4

2024 – Salvatore Arresta – Radical Prosport

2025 – Riccardo Cerniglia – Bogani

2026 – TBA