Migranti, oltre 80 morti su barca al largo delle Canarie

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Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 si opravvissuti. Lo riporta Cadena Ser spiegando che tra le vittime c'era anche un neonato e che tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. "Abbiamo allertato le autorità di ricerca e soccorso riguardo a un'imbarcazione partita dal Gambia il 7 agosto con 127 persone a bordo, tra cui quattro donne e un neonato", afferma Helena Maleno, portavoce di Caminando Fronteras. Fonti del Soccorso Marittimo confermano che le condizioni del mare erano pessime, il che ha complicato l'operazione di salvataggio effettuata dalla Salvamar Urania.

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