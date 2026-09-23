Microsoft riorganizza Xbox: Halo passa ad Activision

(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato una nuova, profonda riorganizzazione delle sue divisioni videoludiche, a pochi mesi dal licenziamento di 1.600 dipendenti Xbox e dalla cessione di alcuni studi interni. Il cambiamento più rilevante riguarda Halo: lo sviluppo del prossimo capitolo della saga passerà da Halo Studios ad Activision, che affiancherà così Call of Duty con un team dedicato e separato da quello della sua serie di punta. Halo Studios, che ha già portato Halo Infinite su Unreal Engine 5 meno di due anni fa e ha attraversato più di un avvicendamento ai vertici, manterrà solo un piccolo gruppo per il supporto ai titoli già sul mercato. Insieme a Halo, Activision assorbe anche Sea of Thieves e Age of Empires. Il team britannico di Rare, storico studio dietro Sea of Thieves, confluisce nella galassia Activision, così come World's Edge, la squadra che sviluppa Age of Empires. Non è ancora chiaro se la riorganizzazione comporterà ulteriori tagli in questi due studi. Da segnalare che l'ex responsabile di Rare, Craig Duncan, diventato a capo di Xbox Game Studios nel 2024, si è dimesso da Microsoft lo scorso giugno, proprio alla vigilia di questo riassetto; con lui ha lasciato l'azienda anche Louise O'Connor, che lavorava in Rare dal 1999. Il riordino tocca anche altri fronti. Bethesda amplia il proprio perimetro includendo Obsidian Entertainment, che continuerà a seguire i progetti in corso — tra cui Grounded — e lavorerà a un nuovo capitolo della serie Fallout in collaborazione con Bethesda Game Studios, presumibilmente in sinergia con il successo della serie televisiva. Turn 10 Studios e Playground Games si fondono in un unico studio concentrato sul futuro di Forza Horizon e Fable. La divisione dei giochi casual di Microsoft, che comprende titoli come Solitario, Mahjong e Minesweeper, passa invece da Bethesda a King. Accanto alla riorganizzazione, Microsoft ha confermato il taglio di 268 posti di lavoro tra Halo Studios, altri studi di prima parte e le funzioni centrali di Xbox Game Studios. Nel memo interno diffuso ai dipendenti, il chief content officer Xbox Matt Booty ha spiegato che gli interventi realizzati da luglio, comprese le cessioni di studi, portano l'azienda a circa tre quarti del percorso di ristrutturazione annunciato in precedenza. Sul fronte delle cessioni, Compulsion Games e Double Fine sono tornate autonome insieme ai propri marchi lo scorso agosto, e Undead Labs ha completato un passaggio simile, portando State of Decay 3 al lancio direttamente su Game Pass con un nuovo publisher. Le trattative per la cessione di Ninja Theory, invece, non sono andate a buon fine: Microsoft avvierà ora una fase di consultazione con i dipendenti in vista di una possibile chiusura dello studio, pur continuando a valutare altre strade. Prosegue invece, e si concluderà entro fine anno, la consultazione relativa ad Arkane.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)