Michelsen perde e scoppia a piangere, Tiafoe lo consola: fair play agli US Open

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Frances Tiafoe consola Alex Michelsen agli US Open. Il numero 12 del mondo ha raggiunto la semifinale dello Slam 'di casa', l'ultimo della stagione, eliminando il connazionale nel derby americano dei quarti di finale, al termine di una partita-maratona terminata al quinto set e che Tiafoe è riuscito a conquistare in rimonta, recuperando da due set di svantaggio. Tanta la delusione per Michelsen, 22 anni e al primo quarto di finale della carriera agli US Open, che è scoppiato a piangere al termine della partita. A consolarlo ci ha pensato proprio il suo avversario di giornata, che ha poi rivelato cosa gli ha detto ai microfoni di Espn: "Non appena l'ho abbracciato, ho visto che stava già piangendo e gli ho detto: 'Fratello, lo so. Ci sono stato. Ci sono stato due volte, per essere onesti… perdendo in cinque set'". "So quanto fa male e quanto lo desiderava oggi. Così gli ho detto: 'Fratello, sarai qui tantissime volte di più… e io ti guarderò da casa quando ci riuscirai'", ha raccontato Tiafoe, che ora in semifinale troverà un altro connazionale, Ben Shelton, capace di eliminare Carlos Alcaraz nei quarti.

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