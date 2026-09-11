Maltempo a Roma, albero caduto sull’auto: chi paga i danni? La risposta degli esperti

(Adnkronos) – Il maltempo che si è abbattuto ieri su Roma, così come su altre città italiane, ha creato non pochi danni e disagi. Solo nella Capitale, centinaia sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, intervenuti per soccorrere alcune autovetture con passeggeri a bordo rimaste bloccate nei sottopassaggi a causa dell'acqua alta. Ma anche – come è successo in via Ardeatina – per soccorrere un uomo dopo che un albero era caduto sulla propria automobile. Il personale della squadra 7/A dei vigili del fuoco di Ostiense, con l'ausilio di un'autogru, ha estratto il conducente affidandolo alle cure del personale del 118. Ma il danno era ormai fatto. Cosa succede in questi casi? Il Comune è tenuto a pagare i danni?

Non ha dubbi il presidente del Codacons Carlo Rienzi che, riferendosi all'albero caduto ieri su un'auto a Roma all'Adnkronos/Labitalia rimarca che "il Comune è responsabile e quindi deve sempre risarcire. Ovviamente – spiega – se si ha una polizza auto per eventi atmosferici l'assicurazione pagherà, in caso contrario il risarcimento sarà dovuto dal Comune". Per Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it, "se cade un albero su un'auto il Comune rimborsa i danni se l'albero si trovava in un'area pubblica urbana e la caduta è dipesa dalla scarsa manutenzione. Se era malato e se non era stata fatta la potatura. Tuttavia, il Comune non risponde nel caso in cui l'albero sia caduto unicamente per colpa del temporale pur essendo in buone condizioni. Non paga, invece, se dimostra il 'caso fortuito', come un evento meteo eccezionale e imprevedibile. Ovviamente il Comune non risarcisce se l'albero si trovava in un'area privata", spiega all'Adnkronos/Labitalia.

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