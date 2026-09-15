Legge elettorale, Casellati “Ottimista per il voto, non ci saranno incidenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Io sono molto ottimista, il cosiddetto ‘incidentè per un voto dell’emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà”. Così la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky Tg24, sulla legge elettorale.

L’approvazione definitiva della legge probabilmente ci sarà “entro metà ottobre, ma adesso una previsione così precisa non si può fare perchè poi i tempi li determina sempre il Parlamento”, sottolinea. “Per quello che riguarda l’alternanza di genere, sono sempre i partiti che sono responsabili del posizionamento delle donne“, spiega. “Noi possiamo anche dire formalmente c’è il 40 e il 60, ma magari i partiti posizionano le donne in collegi dove si perde: è giusto che i partiti si prendano la loro responsabilità”, nel senso però di “assicurare alle donne quella rappresentanza a cui hanno diritto”. Su eventuali rilievi della Corte Costituzionale, “abbiamo costruito una legge elettorale dentro il perimetro della Costituzione e dentro il perimetro della sentenza della Corte Costituzionale” che “aveva parlato di una soglia del 40%, noi abbiamo alzato l’asticella al 42%, quindi ci siamo attenuti a tutto quello che la Corte ha detto e quindi non ci dovrebbero essere problemi”.

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