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L’aereo di Zelensky “ha rischiato di essere colpito da un drone in volo per Oslo”

AdnKronos

L’aereo di Zelensky “ha rischiato di essere colpito da un drone in volo per Oslo”

Mer, 09/09/2026 - 20:35

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(Adnkronos) – L'aereo che trasportava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla Moldavia a Oslo per i funerali del re Harald di Norvegia è stato quasi colpito da un drone. A dichiararlo è stato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store. “Il suo velivolo è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia. Questa è la realtà in cui vive”, ha dichiarato Store all’emittente pubblica norvegese Nrk. Zelensky è arrivato a Oslo ieri sera. 
Dal presidente ucraino ancora nessun accenno all'incidente, ma un post sugli ultimi attacchi russi al Paese. "Vicino a Sumy, un drone russo ha colpito un centro commerciale. Sappiamo già che due persone sono morte e altre 14 sono state identificate nelle prime fasi. A seguito del brutale attacco contro nove persone vicino a Kiev – scrive Zelensky -, una persona è morta e sette sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Durante la notte, i russi hanno attaccato in massa Mykolaiv. Purtroppo, due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite. Il mio pensiero va alle famiglie e agli amici delle vittime". "È importante – spiega ancora il leader ucraino – che tutti i partner si concentrino il più possibile e lavorino nelle aree pertinenti per ridurre l'intensità degli attacchi e intensificarne la lotta. Ne abbiamo parlato con il team del Presidente degli Stati Uniti e con i rappresentanti europei. Poiché questa guerra contro la Russia è di primaria importanza, tutti gli attacchi terroristici e le tattiche terroristiche che la Russia sta conducendo in Ucraina, che ci aspettiamo e contro cui ci difenderemo, potrebbero essere soggetti alla stessa pressione e a quella di altre potenze. Non si tratta di una sola regione. Il terrorismo è sempre una minaccia per i ricchi e deve essere contrastato con vigore. A tutti coloro che contribuiscono concretamente a salvare vite umane".  "Abbiamo avuto un'ottima conversazione", ha intanto dichiarato – rispondendo alle domande dei reporter sul suo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin – il presidente americano Donald Trump. "Lui vuole raggiungere un accordo – e se anche Zelensky volesse raggiungere un accordo, sarebbe davvero molto bello". "L'ostacolo? Sono due persone che si odiano".  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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