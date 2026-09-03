La 71 Coppa Nissena prepara gli allori

La 71^ Coppa Nissena Trofeo Michele Tornatore – 1° Memorial LIVIO ALESSI – Memorial Luigi Campione – è pronta ad incoronare i Campioni italiani Supersalita e ad assegnare punti determinanti nel campionato Siciliano salita per auto moderne e storiche.

Le iscrizioni alla storica competizione organizzata dall’AC Caltanissetta si chiuderanno lunedì 7 Settembre. Tutti i big della massima serie ACI Sport hanno già confermato la loro presenza.

La Conferenza Stampa di presentazione della gara è stata fissata alle 11.00 di giovedì 10 settembre nella sala Gialla del Comune.

ll Presidente dell’AC Caltanissetta Avv. Carlo Alessi, il Sindaco l’Avv. Walter Tesauro con i vertici delle Amministrazioni pubbliche e gli organizzatori della gara, illustreranno gli eventi in calendario e gli aspetti tecnici del tracciato.

-“E’ tutto pronto per la 71 esima Edizione della Coppa Nissena – afferma Carlo Alessi – e per accogliere a Caltanissetta i grandi nomi dell’automobilismo nazionale. Orgoglio della nostra città, il tre volte Campione Italiano Andrea Di Caro, che auspichiamo di avere. Un ringraziamento particolare alle istituzioni che quest’anno ci hanno supportato, il Comune di Caltanissetta, la Provincia e la Regione. La nostra gratitudine agli sponsors che ci hanno aiutato nel consistente sforzo economico che l’Ente ha assunto per sostenere i costi di questa gara. Un ringraziamento al CONI ed alle Forze dell’Ordine per la loro collaborazione. Mi preme poi sottolineare l’impegno dell’ANAS che come ogni anno impiegando cospicue energie ha curato il rifacimento di alcuni tratti della sede stradale del percorso di gara consentendo in tal modo il regolare svolgimento della competizione. Ed infine un ringraziamento al personale dell’AC Caltanissetta ed ai volontari e appassionati che ci hanno aiutato, per lo spiccato spirito di collaborazione”-.

Oggi si è svolta la riunione preventiva in Prefettura con i rappresentanti di tutti gli enti impegnati nell’organizzazione. Per martedì 8 settembre è stato fissato il collaudo ufficiale per verificare tutti gli interventi di manutenzione del percorso.

Le sfide sui sui 5.450 metri della Strada Statale 122 tra Ponte Capodarso ed il Villaggio Santa Barbara saranno determinanti per la conquista del Titolo di Campione Italiano Assoluto Supersalita, che vede tra i maggiori sfidanti il tricolore in carica Simone Faggioli su Nova Proto NP 01, stessa vettura per il pungente abruzzese Stefano Di Fulvio su auto gemella ma con motore turbo. Motore Zytek da 3000 cc anche per l’ago della bilancia che sarà il senese Mirko Torsellini. Ed i primi attori siciliani della Supersalita cui servono anche i punti del Campionato Italiano Velocità Montagna sud, per cui la gara è valida, come il comisano Samuele Cassibba, reduce dal successo in Sila, su Nova Proto NP 01, come il concittadino di lungo corso e grande bravura Franco Caruso, vincitore a Vittorio Veneto e Costo, il siracusano di Melilli Luigi Fazzino, con diversi successi stagionali all’attivo, poi la giovane rivelazione etnea Michele Puglisi su Nova Proto NP 03. Il teramano Marco Gramenzi ha già dato l’adesione per il rush decisivo alla rincorsa al gruppo E2SH dove è leader sulla silhouette dell’Alfa 4C spinta da motore Judd. La giovane altoatesina Selina Prantl vorrà allungare le mani sulla Coppa Dame e poi sulla classe DSG del gruppo TCR al volante della Volkswagen Golf. Sfida da titolo in gruppo E1 tra il calabrese Giuseppe Aragona al volante dell’esuberante Volkswagen Golf Audi e il salernitano Alessandro tortora su Peugeot 106 turbo, per la Racing Start Cup altro Match Point per l’altro Tortora, Salvatore sulla Peugeot 308 con cui duella con la gemella del pugliese Francesco Savoia. A contendersi il titolo di Racing Start turbo RSTB due cosentini sulle Seat Leon Station Wagon come il leader Salvatore Mondino ed il diretto inseguitore Antonio Aquila. Le Ferrai 458 sono al centro della scena della GT Cup con il cosentino Gabrydriver ed il padovano Stefano Artuso.