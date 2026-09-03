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Incidente sull’Aurelia nel genovese, auto travolge ciclisti: due morti

AdnKronos

Incidente sull’Aurelia nel genovese, auto travolge ciclisti: due morti

Gio, 03/09/2026 - 11:50

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(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia, nel comune di Bogliasco (Genova). Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito due ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale Anas.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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