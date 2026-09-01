Incendio sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, in corso le operazioni di evacuazione / Video

PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato sul tetto del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Da lontano è visibile una colonna alta di fumo. In corso accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato le fiamme.

L’incendio è divampato nell’ala est del centro commerciale. Le fiamme hanno avvolto il tetto in corrispondenza dell’area ristoro del centro. Sono in corso le operazioni di evacuazione da parte dei Carabinieri e della sicurezza privata, che dichiarano l’aria all’esterno “irrespirabile e tossica”, con una colonna di fumo alta decine di metri e ampiamente visibile. Allontanate diverse persone dalla zona parcheggio limitrofa al Conca d’Oro, con gli idranti dei Vigili del Fuoco in azione per spegnere le fiamme ancora vive.