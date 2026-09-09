Il ritorno di Harry e Meghan, il piano ‘spietato’ di William per affrontarli: cosa succede

(Adnkronos) – "Negare l'ossigeno a un fuoco significa che, col tempo, potrebbe spegnersi da solo. Ora sembra che il principe William abbia adottato questa strategia con suo fratello Harry. Il principe Harry e Meghan Markle saranno anche tornati in Gran Bretagna ufficialmente per trovare lavoro (o nuovo materiale per un libro), ma sospetto che anche scuotere l'attuale status quo reale fosse tra i loro obiettivi". Il corrispondente dell'Express Chris Riches, spiega così il silenzio dei Galles sul trasferimento del Duca e della Duchessa di Sussex nel Regno Unito. In un editoriale per il suo giornale, sostiene che "William e la principessa Catherine potrebbero continuare a tenere le loro carte coperte come in una partita di poker, e questo farebbe infuriare i Sussex". "Un tempo, lo spensierato Harry incarnava lo spirito della nazione, dimostrando forza nelle avversità – ricorda Riches – Era il ragazzo che aveva superato la tragedia familiare per diventare un campione delle Forze Armate del nostro Paese. Era impertinente, ma serio nelle sue convinzioni. Dimostrava grande affetto verso suo fratello, sua cognata e suo padre. Sembrava addirittura mostrare grande affetto e accettazione nei confronti della matrigna. Poi ha scritto un libro di successo e ci ha detto cosa pensava veramente di tutti loro. Ma dal suo matrimonio con Meghan, e non sto attribuendo tutta la colpa a lei, Harry è decisamente cambiato, e non in meglio". "Nel suo libro di memorie del 2023, 'Spare' – conclude il giornalista – appare amareggiato, persino vendicativo, nei passaggi inutilmente cattivi in cui prende di mira la regina Camilla, suo fratello William e soprattutto Catherine. Pertanto le affermazioni secondo cui il Principe e la Principessa del Galles avrebbero un piano per gestire Harry e Meghan semplicemente ignorandoli, daranno fastidio al Duca di Sussex più di ogni altra cosa. Una fonte ha dichiarato che William e Kate continueranno a 'ignorare' i Sussex, nonostante entrambi si trovino ora nel Regno Unito e praticamente a due passi da casa loro".

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