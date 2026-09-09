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Il 10 settembre si ufficializzano graduatorie ripescaggi e composizione dei gironi di Promozione, Prima e Seconda categoria e serie C2 Calcio a 5

Redazione 1

Il 10 settembre si ufficializzano graduatorie ripescaggi e composizione dei gironi di Promozione, Prima e Seconda categoria e serie C2 Calcio a 5

Mer, 09/09/2026 - 18:19

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Nella giornata di giovedì 10 settembre 2026 verranno ufficializzate le graduatorie dei ripescaggi per la stagione 2026-27 e la composizione dei gironi dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria per il calcio a 11, e della Serie C2 per il calcio a 5.

Lo ha comunicato il Comitato regionale siciliano della Lega Nazionale Dilettanti di cui è presidente il nisseno Sandro Morgana. Con queste graduatorie e le relative composizioni dei gironi sarà possibile completare la geografia del calcio dilettantistico siciliano per la nuova stagione sportiva.

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