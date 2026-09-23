Honda entra nel mondo delle e-MTB

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Honda allarga i propri confini nel mondo delle due ruote e annuncia ufficialmente l'ingresso nel mercato delle mountain bike elettriche. Il primo modello di serie arriverà nel 2027 e sarà anticipato dalla e-MTB Prototype esposta al Sea Otter Europe di Girona, in Spagna. Nome definitivo, disponibilità nei singoli mercati e caratteristiche complete saranno comunicati successivamente. Il progetto Honda prende le mosse proprio dalla e-MTB Prototype, una mountain bike elettrica di fascia alta sviluppata con l'obiettivo di combinare alcuni aspetti dell'esperienza motociclistica con quelli tipici della MTB. A supportare la fase di pre-lancio c'è anche Toni Bou, quaranta volte Campione del Mondo Trial FIM e tra i primi piloti ad aver guidato la nuova bici. L'ingresso nel settore rappresenta anche un ritorno di Honda nel mondo della mountain bike. A Girona, accanto al nuovo prototipo, trova infatti spazio la RN01, particolare downhill utilizzata nella Coppa del Mondo dal 2004 al 2007 e vincitrice del titolo nel 2005 con Greg Minnaar. Una delle sue caratteristiche tecniche era il cambio interno, che permetteva di cambiare rapporto senza pedalare. Honda ha scelto di mostrare separatamente anche i telai della RN01 e della e-MTB Prototype, permettendo così di confrontare due progetti appartenenti a epoche molto differenti della propria ricerca sulle biciclette. L'esposizione spagnola racconta però una strategia elettrica più ampia. Insieme alle due mountain bike sono presenti la CR Electric Proto, moto da cross elettrica sviluppata da HRC, e la RTL Electric da trial. Quest'ultima utilizza un'evoluzione del pacchetto tecnico della CR abbinata a uno specifico telaio in alluminio. La futura e-MTB si inserisce quindi in un ecosistema elettrico che comprende anche EM1 e:, CUV e: e la moto WN7, ampliando ulteriormente il raggio d'azione Honda nella mobilità a due ruote.

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