Heather Parisi: “Il mio sogno? Ballare un tango con Stefano De Martino” – VIDEO

(Adnkronos) – "Il mio sogno? Ballare un tango con De Martino". Heather Parisi risponde così, sorridendo, quando le viene chiesto quale sia oggi il suo desiderio nel mondo della danza. La showgirl, che ha ricevuto a Venezia il Premio Diva e Donna alla Carriera, racconta all'Adnkronos di aver ballato con alcuni dei più importanti interpreti della danza, ma di avere ancora un nome che le piacerebbe incontrare sul palcoscenico: Stefano De Martino, il conduttore di 'Affari tuoi' e del prossimo Festival di Sanremo. "Ho danzato con Julio Bocca, Raffaele Paganini, con danzatori straordinari, però De Martino mi manca. Danzare con lui sarebbe molto stimolante", dice Parisi. E sarebbe disponibile anche a un programma televisivo insieme? "Dipende, bisognerebbe parlarne. Ma danzare con lui sarebbe molto stimolante, molto interessante". Parisi però non vorrebbe ballare con lui a Sanremo: "Quel palcoscenico non è carne per i miei denti. È troppo. C'è troppa gente isterica. Non ho voglia di vivere quell'atmosfera. Bellissima vetrina della canzone, però non per ballare". Parisi parla poi del suo rapporto con la televisione italiana, che oggi dice di non seguire: "Io conosco un'altra televisione, dove ho lavorato con professionisti come Pippo Baudo e Raffaella Carrà. Quella era una televisione di una professionalità impeccabile, con rispetto per il prossimo: comunicazione, puntualità, meticolosità, fatta da gente con vero talento e niente raccomandazioni"- Nonostante la distanza dalla tv attuale, Parisi, che vive a Hong Kong, sottolinea il rapporto che continua ad avere con il pubblico italiano. "Ho sempre avuto un rapporto meraviglioso con il pubblico, ci capiamo. Sono molto fortunata. Possono scrivere quello che vogliono sui giornali, ma quando torno in Italia, due, tre volte all'anno, ho un rapporto incredibile con il pubblico", sottolinea la cantante e ballerina. Un rapporto che si ritrova anche sui social, dove i suoi interventi suscitano spesso discussioni: "Sì, perché dico quello che penso – spiega – E certe persone non sono abituate a qualcuno che ama la libertà di parola, la libertà di vivere. Non sei tu che devi dirmi come devo vivere. Sono io che decido. Seguo le regole, come facciamo a Hong Kong, però tu non devi dirmi cosa devo fare". Heather Parisi nega però di voler provocare attraverso i suoi interventi: "Ci credo nelle cose che scrivo. Provocazione? Io non provoco, sono gli altri che provocano me. Io mi difendo. Sono gli altri che ce l'hanno sempre con me. Io invece vivo, ho un cuore sereno, vivo tranquillamente. Sorrido perché dico: ma cosa vogliono? Loro non dormono la notte, io dormo la notte". E respinge anche l'etichetta di donna che cerca la rissa verbale: "Non sono polemica . Sono la stessa donna che 46 anni fa arrivò in Italia per 'Fantastico': allora ero così e ancora oggi sono così. Io sono così e non cambierò per nessuno. Non chiedetemi di cambiare, perché io sono così, io dico quello che penso". Il discorso torna quindi alla danza e a 'Ballando con le Stell', programma di Raiuno del quale Parisi è stata giudice nelle prime due edizioni. "L'ho fatto i primi due anni come giudice, però non l'ho mai più visto. Conosco Carolyn Smith, che è uno dei giudici, conosco Milly Carlucci da quarant'anni, però non lo seguo". Tornerebbe nel programma se arrivasse una proposta? "Per fare cosa? Come giudice? Forse, per una sera insieme a Carolyn Smith mi divertirebbe, perché lei capisce di danza, io capisco di danza, sarebbe divertente assieme". E con Milly Carlucci? "Lo farei un duetto con Milly, come facevo con Raffaella Carrà, con Loretta Goggi". L'idea che la convince è quindi quella di un ritorno legato alla danza, ma senza competizione: "Fare un duetto insolito, quello sì. Oppure fare la giuria per una sera per divertimento, perché adoro la danza. Ci rende la mente sana ed è una cosa molto positiva anche per i giovani". Heather Parisi racconta anche la gioia per la nipotina Sole, nata dalla figlia Rebecca Jewel Manenti meno di un anno fa. "Io la chiamo Sunflower, girasole. E' una bomboniera, l'adoro. Anche quando ho fatto i gemelli a cinquant'anni dicevano che ero una nonna mamma, quindi sono sempre stata nonna da quando ho cinquant'anni. Adesso però sono veramente nonna e sono felice". Quasi due anni fa la showgirl è diventata nonna anche di Enea, il bimbo che sua figlia Jaqueline Luna Di Giacomo ha dato alla luce con il cantante Ultimo. "Non amo parlare della mia vita privata", taglia corto in questo caso. La sua presenza a Venezia è stata l'occasione per sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema, dove Heather Parisi si è presentata con il marito Umberto Maria Anzolin. L'invito per arrivare al Lido le è giunto "graditissimo" dal direttore del settimanale 'Diva e donna', Angelo Ascoli, e da Tiziana Rocca, organizzatrice del premio collegato alla rivista.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)