Gusto autentico e momenti condivisi: la tradizione di Borghetti nella convivialità italiana

Quando una cena tra amici volge al termine, la tavola diventa lo scenario naturale di una convivialità spontanea. Le conversazioni si fanno più intime, il tempo sembra rallentare e il piacere di stare insieme si prolunga senza fretta. In questo rito di accoglienza tutto italiano, servire Borghetti rappresenta un gesto d’affetto con cui accompagnare la pausa dopopasto, suggellando le relazioni autentiche attraverso un gusto inconfondibile

Scegliere il liquore di caffè Borghetti significa affidarsi a una specialità per eccellenza fin dal 1860, anno in cui Eugenio Borghetti ideò la ricetta originale nel bar della stazione di Ancona in occasione dell’inaugurazione della linea ferroviaria Pescara-Ancona. A fare la differenza rispetto ai comuni liquori dolci, spesso caratterizzati da aromi sintetici o sciroppi, è l’assenza totale di aromi estranei. Borghetti nasce infatti dall’estrazione a caldo di un vero espresso, realizzato in un’imponente moka industriale frutto di tecnologie appositamente studiate e brevettate.

La miscela, composta da pregiate varietà di caffè provenienti da diverse zone del mondo, viene lavorata con cura artigianale dalla tostatura fino alla filtrazione. Il risultato è un profilo organolettico avvolgente, dal colore marrone scuro e brillante, con un corpo denso e setoso dove le note di caffè espresso si intrecciano a sfumature naturali di cacao fondente, nocciola, mandorla tosta e richiami crispy. Un’attenzione ai dettagli richiamata anche dall’etichetta, impreziosita dal ritratto della Dea del Caffè, la storica “Bella Italiana”, cinta dalla corona di torri e dalla stella dell’allegoria nazionale.

Questa versatilità si traduce in modalità di consumo pensate per valorizzare ogni occasione di socialità. Il perfect serve prevede una bevuta ghiacciata: Borghetti servito liscio o on the rocks con cubetti di ghiaccio, rigorosamente nei doppi bicchieri per enfatizzare il valore del brindisi condiviso. Al tempo stesso, la sua identità ricca lo rende l’ingrediente protagonista nella mixology d’autore. Per preparare un perfetto Espresso Martini a casa bastano 4 cl di Borghetti, 4 cl di vodka e ghiaccio: una vigorosa shakerata dona al cocktail una crema soffice, densa e inconfondibile.

Che lo si gusti ghiacciato a fine pasto o miscelato durante una serata tra amici, Borghetti è molto più di un liquore. È il collante ideale per le amicizie vere, un simbolo di continuità che trasforma ogni incontro attorno a un tavolo in un momento indelebile di vicinanza, sempre all’insegna del consumo moderato e responsabile.