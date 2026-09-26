Giornata Mondiale dei Fiumi, “Sulle tracce del Papireto e del Kemonia”: il 27 settembre passeggiata alla ricerca delle acque nascoste della città Palermo

In occasione della Giornata Mondiale dei Fiumi si terrà, domenica 27 settembre 2026, a Palermo, una passeggiata alla ricerca delle acque nascoste della città dal titolo “Sulle tracce del Papireto e del Kemonia”. Un percorso alla scoperta degli antichi corsi d’acqua che hanno attraversato la città e che oggi scorrono nascosti sotto strade, piazze e palazzi. Dopo la presentazione di Cinzia Carraro, del Consiglio Direttivo di BCsicilia Palermo, e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, inizierà la passeggiata storico-geologica che sarà guidata da Antonio Bommarito, biologo, e Davide Bommarito, geologo. L’appuntamento è previsto alle ore 9,30 in Piazza Fonderia, alla Cala a Palermo. L’iniziativa è promossa da BCsicilia e dall’Università Popolare. La partecipazione è libera e gratuita. Si raccomandano scarpe comode.La visita mette al centro una Palermo nascosta, quella dei fiumi che non si vedono più ma che continuano a raccontare la storia e la trasformazione del territorio. Il Papireto e il Kemonia hanno infatti avuto un ruolo fondamentale nella formazione del paesaggio urbano, favorendo lo sviluppo del primo insediamento e accompagnando per secoli la vita della città. Con il passare del tempo i due corsi d’acqua sono stati incanalati, coperti e inglobati nella città moderna, ma il loro antico percorso è ancora leggibile attraverso i dislivelli delle strade, i nomi dei luoghi, le architetture, le antiche testimonianze e le tracce lasciate nel sottosuolo. Il percorso partirà dall’antico porto della Cala e attraverserà il cuore storico di Palermo, seguendo le tracce della valle del Papireto e del percorso del Kemonia. Tramite una lettura geologica del territorio saranno approfondite le trasformazioni del paesaggio, le antiche canalizzazioni, le modifiche idrauliche, gli episodi alluvionali e il rapporto tra la città e le sue acque.Un viaggio nella Palermo invisibile, per imparare a riconoscere ciò che non appare immediatamente allo sguardo: i fiumi sepolti dalla città, ma ancora presenti nella sua memoria e nella sua forma urbana.