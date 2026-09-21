Germania, Merz: “Governo resta per garantire futuro democratico, voto va oltre la mia persona”

(Adnkronos) – "Queste elezioni segnano una svolta epocale". Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante una conferenza stampa nella sede della Cdu dopo la sconfitta elettorale di ieri in Meclemburgo-Pomerania occidentale e il trionfo di AfD. "La coalizione di governo resterà per garantire il futuro democratico della Germania", ha poi annunciato Merz dicendosi "grato alla Spd per avere deciso di restare nella mia coalizione". Inoltre "non c'è alcun dibattito sul mio ruolo nella Cdu", ha chiarito, affermando che "il voto va oltre la mia persona". Le elezioni sono state "un evento drammatico", ha poi commentato Merz, che ha espresso la sua preoccupazione per il crescente antisemitismo in Germania, affermando che a Berlino si tengono manifestazioni contro gli ebrei e che il governo federale farà tutto il possibile per proteggere questi ultimi. "Il fatto che la vita degli ebrei non sia più al sicuro in Germania è il fardello più pesante degli ultimi anni", ha dichiarato. "L'AfD è chiaramente il nuovo partito del popolo in Germania. Abbiamo superato la Cdu e la gente vuole un cambiamento di politica", ha intanto dichiarato la leader dell'AfD Alice Weidel incontrando i giornalisti a Berlino, aggiungendo che "la Cdu, con Friedrich Merz, con un cancelliere debole, non può continuare". Secondo Leif-Erik Holm, candidato dell'AfD alle elezioni statali nel Meclemburgo, Merz lascerà il suo incarico entro la fine dell'anno. "Credo che il crepuscolo del cancelliere sia iniziato", ha dichiarato Holm, sostenendo "credo che il cancelliere non arriverà alla fine dell'anno".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)