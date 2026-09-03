Forze Armate e ‘Futuro Nazionale’: scatta l’indagine della Procura militare sul partito del generale Vannacci

(Adnkronos) – La Procura militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari, dopo l'esposto del sindacato dei militari sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate nella struttura organizzativa di 'Futuro Nazionale', il partito del generale Roberto Vannacci. Il procuratore militare Marco De Paolis, richiamando anche notizie provenienti da autorevoli media internazionali, ha disposto "verifiche per accertare l’eventuale sussistenza di fatti rilevanti per la giurisdizione militare e riguardanti personale soggetto a tale competenza". La definizione di Roberto Vannacci come possibile "cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia", ripresa dal Financial Times, riaccende il dibattito sul suo ruolo politico e sul rapporto con la linea di governo di Giorgia Meloni. Il quotidiano britannico ricostruisce le sue posizioni, dall’attacco alla politica italiana di sostegno all'Ucraina fino alle accuse sul caro-carburanti, attribuite ai droni ucraini contro le raffinerie russe. Per il Financial Times, queste uscite aprono un fronte diretto contro la premier con argomenti "vicini a Mosca", inclusa la richiesta di rilanciare affari con la Russia. Roberto Vannacci replica al Financial Times con un lungo post in inglese, usando toni sarcastici, dopo essere stato definito "cavallo di Troia dell’influenza russa in Italia". Il generale ironizza sull'idea di essere un "candidato della Manciuria", mandato da Mosca per lamentarsi del caro‑carburanti, accusando le fonti, citate dal Financial Times, di essere "russofobe". Prosegue ridicolizzando il presunto complotto. Vannacci contesta l’equazione tra dissenso energetico e slealtà verso l'Occidente e critica l'idea che chiedersi perché la benzina costi troppo richieda "un nulla osta di sicurezza".

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