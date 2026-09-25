Fitwalking for AIL, anche Caltanissetta cammina contro i tumori del sangue: l’appello della dottoressa Mitra

CALTANISSETTA. Quaranta città, da Nord a Sud, unite dallo stesso passo e soprattutto dallo stesso obiettivo: sostenere la ricerca scientifica e stare accanto ai pazienti affetti da tumori del sangue e alle loro famiglie. Domenica 27 settembre torna in tutta Italia la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, giunta quest’anno alla sua decima edizione. Tra le città protagoniste ci sarà anche Caltanissetta.



L’appuntamento nisseno è fissato per le ore 10 a Villa Amedeo, dove la sezione AIL di Caltanissetta “Alessio Lo Coco ODV” rinnoverà un’iniziativa che vuole andare ben oltre una semplice passeggiata. A guidare il Fitwalking sarà il dottor Salvo Pioggia.

L’edizione 2026 coinvolgerà complessivamente 40 città italiane e migliaia di persone. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica e i servizi di assistenza destinati ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. Nata nel 2017, la manifestazione intende inoltre sensibilizzare sull’importanza di una vita attiva e del movimento, quando le condizioni della persona lo consentono.



Un tema particolarmente significativo anche dal punto di vista medico. Proprio in occasione della presentazione nazionale dell’iniziativa è stato annunciato che, grazie all’impegno di AIL, è in partenza il primo studio nazionale italiano dedicato all’esercizio fisico nei pazienti ematologici, con l’obiettivo di approfondirne gli effetti sulla qualità della vita e sulla tolleranza alle terapie.



A Caltanissetta a lanciare un invito alla partecipazione è la dottoressa Maria Enza Mitra, direttrice dell’Unità Operativa di Ematologia del presidio ospedaliero Sant’Elia, che sottolinea soprattutto il valore umano dell’appuntamento.

«La passeggiata solidale per AIL – dichiara la dottoressa Mitra – è un momento di incontro, di solidarietà e di sorrisi condivisi, perché l’attività fisica possa rigenerare non soltanto lo spirito, ma essere anche un fondamento per essere vicini al paziente».

Una vicinanza che passa attraverso quella rete costruita quotidianamente fra chi affronta la malattia, i professionisti della sanità, i volontari e l’associazione.

«È importante – continua – rafforzare la solidarietà tra i medici e AIL, soprattutto perché l’associazione possa essere sempre più vicina alla ricerca e compagna di viaggio di tutti i pazienti ematologici».

Il significato della giornata nazionale è proprio questo: camminare insieme affinché chi affronta una leucemia, un linfoma, un mieloma o un’altra patologia ematologica non percorra da solo il proprio cammino. Ricerca, assistenza, attività fisica e partecipazione diventano così parti dello stesso messaggio.

Anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, nel messaggio inviato in occasione della presentazione nazionale della manifestazione, ha evidenziato come incoraggiare, quando possibile, una vita attiva possa aiutare le persone con patologie oncoematologiche a recuperare relazione e fiducia, sottolineando il valore di una giornata capace di riunire pazienti, familiari, volontari e cittadini.



A Caltanissetta, dunque, domenica mattina saranno i viali di Villa Amedeo a trasformarsi nel luogo simbolico di questa grande camminata nazionale.

E la dottoressa Mitra conclude con un invito rivolto alla città: «Vi aspetto per questa camminata a Villa Amedeo alle ore 10 domenica mattina, perché si rinnovi questo rito pieno di sorrisi, di gioia e di speranza».

Le iscrizioni alla tappa di Caltanissetta sono aperte; il sito ufficiale della Fitwalking for AIL indica una quota solidale di 10 euro e, per l’appuntamento nisseno, il numero 329 5743657 per informazioni e iscrizioni.